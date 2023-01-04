Была пьяной и под "легкими" наркотиками: в Польше нашли 13-летнюю украинку без сознания

В польском Слупске Поморского воеводства обнаружили без сознания 13-летнюю девушку из Украины в состоянии алкогольной интоксикации.

Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на полицию.

Девушку нашли без сознания на скамейке на одной из остановок общественного транспорта в Слупске в канун новогодней ночи. Увидели ее двое проходивших мимо парней. Неравнодушные вызвали скорую.

Ребенка забрали в больницу, где оказалось, что у него было более 1,7 промилле алкоголя. Она также была под действием "легких" наркотиков.

Ей провели детоксикацию. После этого девушку выписали домой.

"Случай с несовершеннолетней девушкой, попавшей в реанимацию после отравления алкоголем и наркотиками – самый яркий пример предновогодних гуляний. К счастью, ничего страшного с ней не произошло. Протрезвев и оказав ей помощь, она пошла домой. В таких ситуациях полицию всегда извещают" говорит спикер больницы в Слупске Марцин Прусак.

Делом занялась полиция, которая передаст ее в семейный суд.

"Полицейские установили обстоятельства происшествия и установили лиц, которые нашли девушку. Они также подготовили документ, который будет передан в семейный суд", — говорит пресс-офицер КМП в Слупске Якуб Багинский.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Украину, чтобы увидеться с девушкой из компьютерных игр.

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