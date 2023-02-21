Было связано пуповиной с мертвой матерью: в Сирии удочерили младенца, спасенного после землетрясения

В Сирии из-под завалов дома спасли новорожденного ребенка, привязанного за пуповину к матери, погибшей во время сильного землетрясения

В Сирии младенца, родившегося под обломками здания, разрушившегося в результате сокрушительного землетрясения 6 февраля, удочерили его тетя и дядя. Ее мать, отец и четверо братьев и сестер погибли. Новорожденная девочка пробыла под завалами более десяти часов.

Об этом пишет BBC.

После того, как стало известно о счастливой истории спасения новорожденного, тысячи людей предложили удочерить девочку. Однако она воссоединилась со своей кровной семьей – тетей и дядей.

Ее выписали из больницы и передали семье после того, как тест ДНК подтвердил, что ее тетя кровная родственница. Врачи сказали, что ребенок чувствует себя хорошо.

"Теперь она одна из моих детей, я не буду делать разницы между ней и своими детьми", — сказал ее родной дядя Халил аль-Савади в комментарии СМИ.

Ребенка назвали в честь ее покойной матери – Афраа. Вскоре после того, как ее спасли, младенца назвали Айя, что означает "чудо" на арабском.

Здание, в котором жила ее семья, было одним из примерно 50 разрушенных землетрясением магнитудой 7,8.

По словам родственников, роды у матери девочки начались вскоре после землетрясения.

Ее новая семья сейчас проживает у родственников, поскольку дом господина Савади и его жены Галлы также был разрушен во время землетрясения.

Напомним, на севере Сирии вытащили новорожденного ребенка из-под завалов дома после землетрясения. Младенец был привязан за пуповину к погибшей матери. Видео спасения появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина выбегает из-под завалов дома, держа на руках крошечный младенец, покрытый пылью. Второй мужчина бежит с одеялом, чтобы согреть ребенка при минусовой температуре, третий просит вызвать скорую, которая отвезет его в больницу.

Землетрясение в Турции и Сирии

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, составляет более 46 тысяч человек. Среди них – по меньшей мере 40,6 тысяч в Турции.

В Турции в понедельник, 20 февраля, произошло два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла. По меньшей мере 6 человек погибли и 294 человека получили ранения. Еще 18 с серьезными ранениями доставили в Адану и Дертйол воздушным и наземным транспортом.

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