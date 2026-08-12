"Была угроза": Трамп впервые прокомментировал свою эвакуацию в грузовике с едой из Турции

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во время пребывания в Турции тайно сменил самолет по указанию Секретной службы США. В то же время он отметил, что самолет, которым в конце концов летел сам, был даже уязвимее, чем Air Force One.

Об этом пишет Reuters.

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После саммита НАТО в Анкаре Трампа перевели из Air Force One на другой военный самолет с помощью грузовика для кейтеринга. По сообщениям американских СМИ, эта необычная операция была частью мер безопасности из-за угрозы покушения со стороны Ирана.

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Белый дом не сообщал об изменении самолета, и она оставалась тайной, пока в понедельник об этом впервые не написала The Washington Post. Некоторые медиакомментаторы подвергли сомнению, не создала ли эта операция дополнительную опасность для помощников Трампа и журналистов, оставшихся на борту самолета, который должен был создавать впечатление присутствия президента.

«На самом деле я думаю, что самолет, по которому я летел, был в большей опасности. Думаю, он был более уязвимым, потому что именно этот самолет, по-моему, с большей вероятностью могли атаковать», — сказал Трамп журналистам во вторник.

После того как в соцсетях начали появляться мемы о том, что Трамп якобы прятался в грузовике для кейтеринга, президент, очень внимательно относящийся к своему публичному образу и часто распространяющий мемы, изображающие его смелым и решительным лидером, заявил, что просто следовал указаниям Секретной службы.

«Ну это решение Секретной службы. Я просто делаю то, что они считают нужным. Поэтому я руководствуюсь указаниями Секретной службы и военных», — сказал Трамп.

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По его словам, причиной послужила определенная угроза.

«Я так понимаю, была какая-то угроза. Я особо не расспрашивал об этом. Мне поступает много угроз», — заявил Трамп.

На тот момент Белый дом сообщал, что президент летит из Турции в Великобританию на борту Air Force One. Однако, по словам источников The Washington Post, которых издание цитировало в понедельник, сразу после посадки на борт Трамп тайно покинул самолет из-за грузовика для кейтеринга и пересел на другой самолет, которым и продолжил полет в Великобританию.

В Анкару на саммит НАТО Трамп прибыл на новом самолете, подаренном Катаром и модернизированном специально для использования в качестве президентского борта. Однако неожиданно он объявил, что будет покидать Турцию на более старом Air Force One. Это решение сразу вызвало вопрос безопасности нового самолета.

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Поездка на саммит НАТО стала первым международным рейсом нового самолета, скорая модернизация которого уже вызвала вопрос о его стоимости и безопасности. Визит проходил на фоне обострения боевых действий с Ираном, имеющим общую границу с Турцией.

Напомним, Трампа тайно вывезли из Турции на другом военном самолете из-за угрозы покушения со стороны Ирана. После саммита НАТО он покинул Air Force One из-за грузовика с кейтерингом и пересел на меньший самолет C-32A. Тем временем Air Force One с журналистами и частью сотрудников Белого дома полетел дальше без президента, фактически выполняя роль «самолета-приманки». О настоящем маршруте Трампа Белый дом долго не сообщал.

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