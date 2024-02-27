Была в розыске более 30 лет: полиция арестовала участницу террористической организации

Немецкая полиция арестовала женщину, которая была в розыске более 30 лет.

В Берлине 26 февраля арестовали 65-летнюю Даниэлу Клетте — террористку "Фракции Красной Армии" (RAF), которую разыскивали более 30 лет.

Об этом пишет Bild.

Террористка в течение 20 лет жила в Берлине – ходила в магазины, гуляла с собакой и общалась с соседями.

После этого Даниэла Клетте переехала в город Кройцберг и жила в квартире семиэтажного дома со своим партнером. Во время обыска жилья были обнаружены пистолет и два магазина.

Одна из соседок рассказала, что Даниэла Клетте называла себя Клаудией, "была очень дружелюбной и постоянно гуляла со своей собакой".

"Она была очень милая. У нее еще была собака, как и у меня. Большая белая собака. Она террористка? Я сейчас не могу в это поверить, я шокирована", — сказала другая жительница дома.

"Фракция Красной Армии" – немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года и занимавшаяся убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами.

С 1970 года до начала 1990-х годов жертвами террористов стали 34 человека, в том числе полицейские и высокопоставленные представители бизнеса и политики.

Даниэл Клетте подозревается в подрыве 27 марта 1993 года новой тюрьмы в городе Вайтерштадт и за нападение с применением огнестрельного оружия на посольство США в Бонне 13 февраля 1991 года.

Организация RAF официально считается распущенной, но полиция разыскивает нескольких активных участников.

Немецкий суд выдал ордера на арест в связи с ограблениями, совершенными в период с 1999 по 2016 год, когда трое террористов организации грабили супермаркеты и инкассаторские машины, чтобы финансировать свою подпольную жизнь.

Напомним, ХАМАС "нацелился" на Иерусалим на Рамадан – Израиль готовится к возможному новому удару.

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