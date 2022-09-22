"Была война, а сейчас – политика": в Дагестане мужчины устроили спор с работницей военкомата (видео)

В Дагестане мужчины пытаются бойкотировать "частичную" мобилизацию. Так, они устроили спор под военкоматом с работницей учреждения.

Женщина убеждает мужчин в необходимости отправиться на войну против Украины.

Об этом свидетельствует соответствующая видеозапись, выложенная в Сеть.

"С начала самого февраля воюем. Надо было! Это моя обязанность!" – выкрикивает работница военкомата.

На это мужчины ей отвечают, чтобы сама шла воевать. Она убеждает, что пойдет.

"Мой дед воевал, чтобы ты хлеб белый ел!" – кричит женщина.

"Твой дед воевал за мою родину? Это была война, а сейчас – политика", – отвечают ей дагестанцы.

На вопрос о том, за что должны воевать дети из РФ, работница военкомата отвечает, что "дети будут воевать за свою родину".

Заметим, что Дагестан имеет один из самых больших показателей смертности за первые полгода "спецоперации".

Напомним, 22 сентября жители Дагестана перекрыли федеральную трассу в знак протеста против "частичной" мобилизации в России.

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