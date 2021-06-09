Била животное, пока то не оставило их в покое: в Мексике девушка спасла родную сестру от пасти крокодила

Сейчас сестры находятся в больнице.

Набила морду крокодилу — чтобы спасти собственную сестру. Британским близняшкам удалось выжить после встречи с опасным хищником.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок.

Во время путешествия в Мексику девушки работали волонтерами в приютах для животных. На выходных решили поплавать в реке, когда одну из сестер схватил крокодил. Другая не растерялась и била животное, пока то не оставило их в покое. Девушка смогла доплыть с близняшкой к лодке и вызвать помощь. Сейчас обе сестры в больнице — британку, пострадавшую от зубов крокодила, держат в искусственной коме — врачи опасаются, что в раны могла попасть инфекция.

Новости мира: британская девушка спасла родную сестру от пасти крокодила

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