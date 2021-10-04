Были пьяны: в Польше трех украинцев задержали за поджог птицефермы и проникновение в магазин

Были пьяны: в Польше трех украинцев задержали за поджог птицефермы и проникновение в магазин

Украинцам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Польше задержали трех граждан Украины, подозреваемых в поджоге птицефермы и проникновении в магазин.

Об этом сообщает "Польское радио".

Записи видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них зажигает огонь у одного из зданий хозяйства.

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Польские правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их. Это мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет — граждане Украины. Один из поджигателей оказался бывшим работником фермы. При этом он сам сообщил владельцу о пожаре.

Во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил полиции, что его магазин был взломан. Описанию отвечали двое из задержанных поджигателей.

Все подозреваемые были в нетрезвом состоянии. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя. Украинцам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше трагически погиб 23-летний украинский заробитчанин.

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