Были пьяны: в Польше трех украинцев задержали за поджог птицефермы и проникновение в магазин

Украинцам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В Польше задержали трех граждан Украины, подозреваемых в поджоге птицефермы и проникновении в магазин.
Об этом сообщает "Польское радио".
Записи видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них зажигает огонь у одного из зданий хозяйства.
Польские правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их. Это мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет — граждане Украины. Один из поджигателей оказался бывшим работником фермы. При этом он сам сообщил владельцу о пожаре.
Во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил полиции, что его магазин был взломан. Описанию отвечали двое из задержанных поджигателей.
Все подозреваемые были в нетрезвом состоянии. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя. Украинцам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Польше трагически погиб 23-летний украинский заробитчанин.