Были убиты острой косой голода: в главном католическом храме Нью-Йорка помолились о жертвах Голодомора

Были убиты острой косой голода: в главном католическом храме Нью-Йорка помолились о жертвах Голодомора

Отдельное обращение к участникам собрания направил сенатор от Нью-Йорка Чарльз Шумер.

В соборе Святого Патрика — главном католическом храме Нью-Йорка — почтили память погибших в результате Голодомора-геноцида 1932-1933 годов.

Об этом пишет Укринформ.

Торжественный молебен в сопровождении хора "Думка" совершили архиереи всех конфессий украинских церквей, представленных в городе. В мероприятии приняли участие посол Украины в США Оксана Маркарова и постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Отдельное обращение к участникам собрания направил сенатор от Нью-Йорка Чарльз Шумер, который из-за смерти отца не смог присутствовать лично.

"Я благодарен за то, что наслаждался любовью моего отца на протяжении многих десятилетий. Чего не скажешь о многих присутствующих сегодня в этом зале, чьи предки, как и последующие поколения нерожденных украинцев, были убиты острой косой голода", — заметил сенатор.

По убеждению Шумера, необходимо добиваться как можно более широкого признания ужаса, который пережили эти люди. Именно поэтому, подчеркнул сенатор, он поддержал строительство мемориала жертвам Голодомора в Вашингтоне и стал одним из авторов резолюции Сената США о признании Голодомора геноцидом, а также поддерживает усилия украинского народа, направленные на то, чтобы распоряжаться своей судьбой в соответствии с демократическими принципами.

"Эти ценности важны как никогда, поскольку Россия наращивает количество своих военных на восточной границе Украины. Сенат будет внимательно наблюдать за происходящим там", — отметил Шумер.

По его словам, Украина, пережив авторитарных убийц в прошлом, преодолеет их и дальше.

"Сталина больше нет, Советской России больше нет, а украинцы живут. Да здравствует украинский народ" — заметил Шумер.

4 октября 2018 года Сенат США принял резолюцию, признающую Голодомор геноцидом украинского народа. 18 декабря этот документ одобрила Палата представителей.

Мемориал жертвам украинского Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. был открыт в Вашингтоне в 2015 году.

Напомним, 27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

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