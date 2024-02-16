"Было бы позором для Запада": премьер Баварии сделал резкое заявление о войне в Украине

Развязанная Россией война против Украины стала битвой военной техники. Для стран Запада было бы позорно, если бы ее нехватка в ВСУ привела к победе России.

Такое заявление сделал премьер-министр немецкой земли Баварии Маркус Зедер во время открытия Мюнхенской конференции безопасности в пятницу, 16 февраля, передает Укринформ.

“Было бы позором для Запада и для нас, если бы это привело к победе России. Вот почему так важно помочь Украине, чтобы они могли защитить не только себя, но всех нас", — подчеркнул он.

Немецкий политик призвал, чтобы на Мюнхенской конференции безопасности прозвучало четкое заверение в дальнейшей поддержке Украины.

“Давайте пошлем важные послания на этой конференции: прежде всего, мы стоим рядом с Украиной. Второй момент – мы поддерживаем НАТО. Мы привержены НАТО. Это – сообщество ценностей, а не просто военный альянс. Это – альянс общих ценностей", — сказал Маркус Зедер.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это произошло во время визита Владимира Зеленского в Берлин.

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