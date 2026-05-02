"Было очень страшно": украинская беженка честно рассказала о жизни в Нидерландах

Поиск постоянного жилья за границей остается одним из самых больших вызовов для украинских переселенцев. Украинка Эльвира, выехавшая из Харькова и попросившая убежища в Нидерландах, рассказала о своем пути к собственному арендованному дому.

Об этом пишет «Фокус».

Украинка вместе со своим партнером провела 3,5 года в лагере для беженцев. Все это время они жили в крохотной комнате размером три на три метра. Устав от постоянных ограничений, пара приняла решение искать собственное жилье.

Поиск квартиры оказался бесполезным в течение длительного времени: беженцы круглогодично получали отказы от арендодателей.

Когда паре наконец удалось найти дом, радость сопровождалась незаурядным стрессом. Женщина признается, что покидать привычную, хоть и дискомфортную среду убежища, было психологически тяжело.

«Переезжать из приюта для беженцев на арендуемое жилье было очень страшно… За это время мы привыкли к правилам и запретам. Но мы всегда понимали, что это временное жилье. Но когда все сложилось, было очень страшно принять решение о переезде, взять на себя всю ответственность и шагнуть в неизвестность. Однако желание оказалось сильнее страха», — делится харьковчанка.

Сейчас пара уже три месяца живет в собственном доме. Главным преимуществом самостоятельной жизни украинцы называют отсутствие строгих лагерных правил. Им больше не нужно отчитываться администрации о каждом своем шаге или ждать в длинных очередях, чтобы просто постирать вещи.

Оценивая пройденный путь, Эльвира не жалеет о принятом решении.

«Если коротко, переезд был одним из лучших решений за всю эмиграцию», — резюмировала украинка.

Напомним, в Германии существует система жилищных кооперативов — Wohnungsgenossenschaft, позволяющая арендовать жилье по более низким ценам. В рамках этой модели арендатор становится членом кооператива, что обеспечивает большую стабильность проживания и реже повышение арендной платы, поскольку такие организации не преследуют цель получения прибыли и реинвестируют средства в содержание домов.

В то же время, спрос на такие квартиры остается высоким, из-за чего образуются очереди, особенно в больших городах. Дополнительным нюансом является паевой взнос, который возвращается значительно дольше стандартного депозита, иногда — до двух лет.

Также украинцы, которые выезжают в Германию, должны учитывать ряд особенностей местной системы приема беженцев и проживания. В частности, первым этапом часто становятся специальные лагеря, через которые можно скорее получить медицинскую помощь, оформить документы или найти опекуна для несовершеннолетних.

В то же время важно иметь полный пакет документов, включая биометрический загранпаспорт, свидетельства о рождении детей и другие подтверждения семейного статуса. Отдельное внимание следует уделить финансовому вопросу: перед получением социальной помощи необходимо использовать свои сбережения, а стоимость жилья зависит от выбранного региона и города.

