"Было страшно прикасаться к ней": в библиотеку вернули книгу, которую взяли 96 лет назад

В США мужчина по имени Джим Перри вернул в библиотеку книгу, просроченную на 96 лет. Он сказал, что, по его мнению, она была взята дедушкой его покойной жены.

Об этом пишет UPI.

Американец рассказал, что он перебирал коробки с вещами и книгами, принадлежащими его жене, Сандри Лич Перри, когда наткнулся на экземпляр книги Бенсона Лоссинга "История Соединенных Штатов" из публичной библиотеки Сент-Хелен.

Перри сказал, что, по его мнению, книгу взял Джон Маккормик, дедушка его жены, в 1927 году. На время проката просроченный платеж составил пять центов. Мужчина задолжал этой библиотеке 1756 долларов. Однако в 2019 году библиотека отменила этот штраф.

Директор библиотеки сказала, что знала, что она старая, но не совсем понимала, насколько. По ее словам, она разваливалась на части.

"Мне было страшно прикасаться к ней", — сказала директор.

Книга, написанная Бенсоном Лоссингом, была возвращена в библиотеку и выставлена у входа в здание в стеклянном шкафу.

Ранее стало известно, что в США мужчина попал за решетку, потому что не вернул в библиотеку книгу.

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