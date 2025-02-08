Быстрая переброска войск в случае нападения РФ невозможна: в ЕС шокировали причиной

Если Россия нападет на Евросоюз, армии его стран-членов не смогут быстро добраться до места вторжения. Одна из причин, которая сделает невозможным продвижение войск – правила дорожного движения.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на отчет Европейской счетной палаты.

"Аудиторы изучили реализацию принятого в 2022 году Плана действий ЕС по военной мобильности и пришли к выводу, что достигнутый прогресс недостаточен", – говорится в публикации.

Как оказалось, на дорогах континента существуют строгие ограничения относительно веса техники и грузов, которые по ним перемещаются. То есть тяжелые танки одной страны могут застрять где-нибудь на границе, если дороги другой страны не приспособлены под проезд транспортных средств такой массы и эти ограничения зафиксированы в Правилах дорожного движения.

Кроме того, аудит Счетной палаты выявил, что все средства, выделенные из бюджета Евросоюза на обеспечение военной мобильности в 2021-2027 годах, уже полностью потрачены. К слову, речь идет о сумме в 1,7 млрд евро.

При этом деньги в основном пошли на реализацию проектов на востоке ЕС, а проекты на южном маршруте и конкретно в направлении Украины, "практически не финансировались".

"Настоящий поворотный момент наступил только после начала агрессии РФ против Украины, и стратегическая потребность ЕС в наверстывании упущенного в плане военной мобильности стала особенно острой", – подводится итог в отчете Счетной палаты.

Напомним, контроль за прекращением огня может осуществлять международная миссия под мандатом ООН. В состав миротворческой миссии в Украине могут войти не только европейские солдаты, но и военные из стран глобального юга и Кавказа.

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