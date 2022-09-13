Быстрее убирайте "манатки" из Украины: в МИДе резко ответили на очередные фейки РФ о так называемом "биооружии"

В Министерстве иностранных дел отреагировали на распространение фейков Россией о так называемом "украинском биологическом оружии", изготовленном при содействии США.

В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что Россия снова обвинила Украину в изготовлении биологического оружия после дипломатического поражения в Женеве по результатам Официальной Консультативной встречи государств-участников КБТО. Таким образом, пропагандисты хотят "реабилитироваться в Москве и выдать желаемое за действительное".

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий в Facebook.

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"Очередные российские лживые нарративы по созданию Украиной биологического оружия при содействии США, озвученные сегодня пресловутым заместителем министра иностранных дел РФ с. Рябковым, являются продолжением дезинформационных усилий кремля для отчаянного оправдания широкомасштабной войны России против Украины, отвлечение внимания от многочисленных нашего государства, и сокрытие собственной деятельности в обход положений Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО)", — говорится в сообщении.

Представитель МИД рассказал, что заседание, в котором приняли участие 89 делегаций стран-участниц КБТС, однозначно убедилась в сфабрикованном характере российских обвинений, грубом злоупотреблении страной-террористкой положений Конвенции, настоящей манипулятивной цели российских фейков о биооружии в Украине. Более того, он отметил, что российская делегация на встрече вела себя агрессивно.

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"В фактологическом докладе по результатам Консультативной встречи российской делегации не удалось никоим образом "протянуть" ее болезненные инсинуации по биооружию в Украине. Инициированный россией, в соответствии со статьей V Конвенции, процесс завершен. На нем поставлена точка, как бы этого ни хотелось с.рябковую и подстрекаемым им некоторым русским сателлитам.

Это – уже свершившийся факт. А факты – вещь упрямая. Советуем с.рябкову еще раз внимательно прочитать заключительный документ мероприятия — там все четко понятно, а РФ, по печально известному прошлогоднему высказыванию этого же чиновника, — как можно скорее "забирать манатки" из Украины и "отправляться на рубеже" России 1991 года. А дальше будет", – констатировали в МИД.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков снова заговорил о биологическом оружии, якобы создаваемом в Украине за финансирование США.

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