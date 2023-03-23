"Быстро все забрал из Украины, кому сказали!": разъяренные бабки из "отряда" Путина назвали Байдена "сатанистом" (видео)

Одна из фанаток пригрозила Байдену, "Если ты не будешь играть по правилам России, ты окажешься в полной изоляции".

Фанатки российского преступника Владимира Путина записали гневное видео к президенту США Джо Байдену, в котором пригрозили и призвали "убегать из Евразии, забрав все из Украины".

Видео распространяют телеграммы-каналы.

Также читайте Байден посетит Канаду: обсудит с Трюдо решение для глобальных последствий войны в Украине

Среди трех бабушек, как всегда, наиболее дерзкая – рыженькая. Она в ярости заявила, что "вчера объединились два мировых государства. Так что, тебе (Байдене — ред.), быстро надо забрать, в первую очередь, из Украины, все свои свои военные запасы, ядерные боеголовки по всему миру. Быстро это забрал и в подвал вместе с ними, в изоляцию . Ты позоришь весь мир. Ты трусы надени на своего сына, чтобы он голый не ходил. Боже, какая мерзость, сатанист".

После этого вторая фанатка запугала Байдена, заявив, что "Если ты не будешь играть по правилам России, ты окажешься в полной изоляции. Не знаю даже, где ты можешь оказаться, какое это было справедливо и честно".

"Байден, не рый яму России – сам туда попадешь ", — заявила третья опальная бабушка.

"Ты понял, что мы тебе сказали? Прочь из Евразии. Быстро, немедленно отсюда. Закончилась творящая эпопея", — подытожила глава "банды".

Напомним, что Пентагон назвал Россию главной угрозой и заверил Украину в поддержке.

Читайте также: