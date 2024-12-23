Быстрый конец или продолжение помощи Украине: что думают граждане США о войне

Республиканцы поддерживают меньшую американскую помощь для Украины, тогда как демократы выступают за сохранение, по меньшей мере, текущего уровня поддержки.

Граждане США разделились примерно поровну в своих суждениях о том, должно ли их государство продолжать помогать Украине отвоевывать территории даже в продолжительной войне (48%), или пытаться добиться быстрого завершения конфликта, даже если это означает, что Киев не возвращает все свои территории (50%).

Об этом говорится в публикации Института исследований Gallup по результатам опроса, проведенного 4-15 декабря.

Немного большее количество американцев – за скорейшее прекращение войны, даже если Украина не вернет себе территории. Такие результаты опроса знаменуют отход от предыдущих суждений, когда большинство граждан США поддерживали борьбу Украины за полную победу.

Также читайте Трамп может заставить Украину заключить мир с Россией – Financial Times

Американцы также разделились в оценках того, делают ли США слишком много (37%), достаточно (31%) или недостаточно (30%) для помощи Украине. Сейчас больше американцев, чем в марте, говорят, что США делают достаточно, тогда как меньшинство считает, что недостаточно.

Предпочтения партийцев относительно роли США в войне продолжают резко отличаться: республиканцы в основном отдают предпочтение быстрому завершению и меньшей поддержке Украины, тогда как демократы в целом поддерживают длительные обязательства и по крайней мере продолжение нынешнего уровня помощи.

Кроме того, 68% взрослых американцев утверждают, что ни Россия, ни Украина на данный момент не выигрывают в войне.

"Американцы все больше поддерживают быстрое прекращение российско-украинской войны, и украинцы могут согласиться. Недавний опрос Gallup в Украине показал, что сейчас незначительное большинство украинцев выступает за скорейшее прекращение войны путем переговоров. Немного более половины этой группы открыты к территориальным уступкам в рамках мирного соглашения", – говорится в публикации Gallup.

К слову, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не намерен прекращать поставки оружия Украине после прекращения огня, чтобы обеспечить "мир через силу".

Читайте также: