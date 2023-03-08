Бюджет Минобороны США на следующий год составит рекордную сумму на закупку вооружения – Bloomberg

Сумма оборонного бюджета будет рекордной в истории страны в течение мирного времени.

Бюджет министерства обороны Соединенных Штатов Америки на следующий год должен превысить $835 млрд, что станет рекордом в истории страны в течение мирного времени.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что план расходов, который предложит президент США Джо Байден в четверг, включает то, что официальные лица называют одним из крупнейших оборонных бюджетов страны в мирное время: $170 млрд на закупку вооружений и $145 млрд на исследования и разработки, что является рекордными показателями за последнее время.

Как рассказал один из чиновников, "верхний предел" бюджета Минобороны США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, превысит $835 млрд по сравнению с $816 млрд на текущий год.

"Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на поддержку сопротивления президента Владимира Зеленского российскому вторжению финансируются за счет отдельных дополнительных ассигнований. Регулярный бюджет министерства обороны формируется в значительной степени из-за эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который рассматривается Пентагоном как главный на военное лидерство в США", – пишет издание.

Среди основных расходов бюджета – закупка 83 истребителей F-35 и боеприпасы большой дальности для ВВС и ВМС.

Напомним, издание Politico писало, что США изучают возможность установки ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 на самолетах МиГ, которые использует Украина.

Читайте также: