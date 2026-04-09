Бюджет России трещит по швам: доходы от нефти обвалились на триллионы

Бюджет России

Недавно Россия потеряла минимум миллиард долларов благодаря точечным и массированным атакам украинских беспилотников на ключевые балтийские порты. Теперь же дефицит российского бюджета уже превысил годовой план. Все из-за резкого падения доходов от нефти и газа.

О значительном сокращении доходов от нефтегазовой промышленности в России сообщает местное Министерство финансов.

Нефтяной кризис в России: дефицит бюджета превысил годовой план

Из данных россиян стало известно, что уже по состоянию на апрель 2026 года дефицит страны-агрессора превысил годовой план. Несмотря на то, что РФ смогла зарабатывать на нефти довольно долго в период обострения конфликта в Иране.

Россияне называют собственные доходы «тревожными». Причиной, указанной в отчетах, является «уничтожение цен на нефть». В то же время Минфин РФ заявляет, что дефицит образовался из-за опережающего финансирования расходов.

Суммарные доходы страны-агрессора упали до 106,5 млрд. долларов (на 8,2%). В то время как расходы выросли на 17%, до более чем 166,6 млрд. долларов.

Дефицит составил 58,7 млрд. долларов, что составляет 1,9% ВВП России. За последний год дефицит увеличился почти вдвое.

Перекрыть разрывы в расходах и доходах, скорее всего, не удастся. Поэтому РФ будет вынуждена занимать деньги.

За период января-марта 2026 года доходы от нефтегазовой промышленности РФ сократились на 45,4%. Россияне смогли заработать 18,5 млрд. долларов.

Роль Украины в российском нефтяном кризисе

Напомним, Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российская экономика страдала. Так, украинские дроны прилетают по нефтяным терминалам и другим критически важным объектам.

Последний раз прилетело сегодня, 9 апреля. В Краснодарском крае РФ ночью раздавались взрывы. Позже стало известно, что горит объект нефтяной инфраструктуры. Под удар попала Крымская линейная производственно-диспетчерская станция.

На днях «прилеты» фиксировались во временно оккупированных Крыму и Луганске. Успешная атака сил обороны повредила логистический узел россиян в Крыму. Также удалось поразить личный состав.

Самым резонансным за последнее время стал удар по нефтебазе во временно оккупированной Феодосии. Несмотря на наличие там российского ЗРК «Панцирь», Силам обороны удалось нанести прицельный удар.