Бюджет США без помощи Украины: западные СМИ узнали, при чем здесь Трамп

Рост популярности Дональда Трампа на фоне предстоящих выборов в США – главная причина, по которой парламент Америки временно заблокировал военную помощь Украине.

Об этом пишет издание POLITICO.

"Американские избиратели постепенно устают от войны в Украине, это будет ощущаться и во время избирательной кампании в США. И на этом активно играет Трамп со своим обещанием "став президентом, закончить войну в течение 24 часов". Очевидно, что эта фраза намекает на значительные уступки со стороны Украины. И популярность Трампа подталкивает других республиканцев к политике в этом же ключе. Так они надеются набрать баллов и на электоральном поле тех, кто считает, что США дают Киеву многовато. Потому ожидается, что количество таких среди избирателей будет только расти", - пишет издание.

Аргументация же, что поддержка Украины означает защиту демократии как таковой, для части американцев неубедительна. Точнее – они об этом не думают.

Однако среди украинских парламентариев и чиновников чувствуется обеспокоенность. Больше всего в Украине переживают, что вопрос помощи Киеву станет фактором внутренней политики в США.

Напомним:

В США был одобрен временный бюджет, который не включает помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал документ. В то же время, он заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно быстрее договориться о выделении средств на эти цели.

В МИД Украины сообщили, что сейчас украинские власти работают с американскими партнерами над тем, чтобы новое бюджетное решение США, которое будут нарабатываться в течение следующих 45 дней, включало средства для Украины.

Впоследствии Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что борьба республиканцев в Конгрессе может нанести ущерб помощи Украине, и пообещал вскоре выступить с "большой речью", чтобы объяснить, почему США должны продолжать поддерживать Украину в войне с Россией.

Байден также предположил, что может быть "другой способ" поддержки Киеву, если Конгресс ее не будет одобрять. Подробностей он не привел.

Белый дом подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена потратила более 100 миллиардов долларов на войну в Украине. Доступ к соответствующим документам получили журналисты Fox News 12 сентября.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 1 октября разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. По его словам, в этом разговоре он получил заверение, что украинские воины и дальше будут иметь сильную поддержку на поле боя.