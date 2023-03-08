Бывшая королева красоты с мужем ограбила гостиницу: сумма впечатляет

В Испании суд заключил в тюрьму семейную пару за кражу 45 бутылок вина стоимостью более 1,6 млн евро ($1,7 млн) из ресторана гостиницы, которую полиция назвала "тщательно спланированной" операцией.

Об этом сообщает Insider.

В результате судебного разбирательства женщина приговорена к четырем годам лишения свободы, а мужчина — к четырем с половиной годам. Супружеская пара признана виновной в воровстве со взломом. Суд также обязал их выплатить гостинице компенсацию в размере 753 454 евро.

Женщина, по сообщениям испанской прессы, бывшая королева красоты из Мексики, зарегистрировалась в отеле по поддельному швейцарскому паспорту.

После ужина в ресторане отеля для пары была организована экскурсия по знаменитому винному погребу отеля Atrio, после чего они направились в свой номер. В 2 часа ночи женщина позвонила в приемную и попросила единственного сотрудника, работавшего в это время, приготовить ей салат.

Пока работник готовил салат, ее муж проскользнул в приемную и украл электронный ключ, который, как он думал, позволит войти в винный погреб, но он ошибся. Находясь за пределами винного погреба, Димитру позвонил по телефону своей напарнице и сказал ей еще раз отвлечь работника, заказав еще и десерт.

"Обвиняемый вернулся на ресепшн и взял из ящика мастер-ключ № 27, которым открыл винный погреб, откуда забрал 45 бутылок вина", — отметили в суде.

Полиция задержала преступников, но не сразу. Для этого понадобилось несколько месяцев, потому что аферисты постоянно меняли данные и убегали.

Напомним, в Польша женщина украла из магазина несколько десятков пакетов туалетной бумаги. За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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