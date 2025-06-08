Бывшая советница Трампа: союзникам НАТО не стоит полагаться только на США

Союзникам НАТО не стоит полагаться только на США. / © ТСН.ua

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США больше нельзя считать полностью надежным союзником для Великобритании и других стран-членов НАТО.

Об этом заявила бывшая советница президента Дональда Трампа по вопросам России Фиона Гилл в интервью британскому изданию The Guardian.

"Мы имеем достаточно большие проблемы", - сказала Гилл, имеющая гражданство США и Великобритании. Она призвала европейские страны не полагаться исключительно на Соединенные Штаты в вопросах безопасности: "Мы больше не можем полагаться исключительно на кого-либо".

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Фиона Гилл выразила сомнения в готовности Дональда Трампа сдерживать геополитические амбиции России в Европе. Речь идет, в частности, о потенциальном расширении агрессии Владимира Путина на другие страны региона.

Напомним, что Германия наращивает армию из-за угрозы со стороны России.