Бывшего президента Сирии Башара Асада, который скрывается в Москве, госпитализировали после отравления во время вероятной попытки покушения.

Об этом сообщили в Сирийском центре по правам человека.

Со ссылкой на собственные источники правозащитники заявили, что свергнутого диктатора отравили, а сторона, совершившая покушение, хотела «поставить российское правительство в неудобное положение и обвинить его в устранении Асада».

Сообщается, что экс-президента Сирии выписали из больницы в столице России утром 30 сентября.

Источник правозащитной организации отметил, что из соображений безопасности во время лечения Асада посещали только его брат Махер Асад и бывший генеральный секретарь по вопросам президентства Мансур Азам.

Российское правительство пока не прокомментировало эту информацию.

Свергнутый диктатор получил политическое убежище в России после того, как во время гражданской войны был отстранен от власти десять месяцев назад.

60-летний Асад не появлялся на публике с момента переезда в Россию.

Новые власти Сирии требовали его экстрадиции, но Кремль отклонил эту просьбу.

Напомним, недавно Украина и Сирия подписали документ о восстановлении дипломатических отношений между странами.