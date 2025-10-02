- Дата публикации
Бывшего диктатора Сирии Асада могли отравить в Москве — заявление правозащитников
Экс-президента Сирии Башара Асада выписали из больницы в столице России утром 30 сентября.
Бывшего президента Сирии Башара Асада, который скрывается в Москве, госпитализировали после отравления во время вероятной попытки покушения.
Об этом сообщили в Сирийском центре по правам человека.
Со ссылкой на собственные источники правозащитники заявили, что свергнутого диктатора отравили, а сторона, совершившая покушение, хотела «поставить российское правительство в неудобное положение и обвинить его в устранении Асада».
Сообщается, что экс-президента Сирии выписали из больницы в столице России утром 30 сентября.
Источник правозащитной организации отметил, что из соображений безопасности во время лечения Асада посещали только его брат Махер Асад и бывший генеральный секретарь по вопросам президентства Мансур Азам.
Российское правительство пока не прокомментировало эту информацию.
Свергнутый диктатор получил политическое убежище в России после того, как во время гражданской войны был отстранен от власти десять месяцев назад.
60-летний Асад не появлялся на публике с момента переезда в Россию.
Новые власти Сирии требовали его экстрадиции, но Кремль отклонил эту просьбу.
Напомним, недавно Украина и Сирия подписали документ о восстановлении дипломатических отношений между странами.