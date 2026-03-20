Бывшего директора ФБР вызвали в суд по делу о заговоре против Трампа: что известно

ФБР / © Associated Press

Реклама

В США разворачивается новый этап расследования громкого дела о возможных действиях против президента Дональда Трампа . В суд был вызван бывший глава Федерального бюро расследований, который может быть ключевым свидетелем в процессе.

Об этом пишет Axios

Речь идет о деле, связанном с подозрениями в так называемом "большом заговоре" против Трампа. Следствие пытается выяснить, были ли действия отдельных должностных лиц правоохранительных органов политически мотивированными и направленными на дискредитацию главы государства.

Реклама

По имеющейся информации, эксдиректор ФБР должен предоставить свидетельства решений, которые принимались в период расследований, касающихся Трампа. Его показы могут пролить свет на внутренние процессы в американских спецслужбах и их руководство.

Дело рассматривают на фоне длительных политических споров в США по поводу законности действий правоохранителей в период президентства Трампа. Ожидается, что судебные слушания могут иметь значительный резонанс и повлиять на политический дискурс в стране.

Напомним, что ранее ФБР закрыло расследование против «пограничного царя» Трампа, которого поймали на взятке.

Коррупционное дело по получению взятки Томом Гоманом было закрыто после возвращения Трампа в Белый дом.