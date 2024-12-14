Бывшего футболиста Кавелашвили избрали новым президентом Грузии

Избирательная коллегия Грузии, абсолютное большинство которой имела провластная партия "Грузинская мечта", избрала президентом Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов. Кавелашвили получил 224 голоса выборщиков — для победы требовалось 200 голосов. Один бюллетень сочли испорченным.

Михаил Кавелашвили – шестикратный чемпион Грузии по футболу. С 2016 года он был депутатом парламента от "Грузинской мечты", а в 2022 году возглавил "отделенную" от правящей партию "Сила народа". Именно депутаты от этой партии инициировали рассмотрение грузинского закона об "иноагентах", который повлек за собой масштабные протесты по всей стране.

В новый созыв парламента Кавелашвили и его соратники прошли по спискам "Грузинской мечты".

Напомним, в октябре в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, победу одержала провластная пророссийская партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия", набравшая 53,9% голосов. По грузинским законам эта партия получает право единолично сформировать правительство. Результаты выборов не признал Европарламент.

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