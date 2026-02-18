Бывшего главаря "ДНР" обвинили в дискредитации российской армии

В Москве будут судить экс-главаря "ДНР" Павла Губарева / © iStock

В Москве бывшего «народного губернатора ДНР» Павла Губарева привлекают к ответственности за дискредитацию российской армии.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на информацию Московского городского суда.

Административное дело против экс-главаря «ДНР» зарегистрировано в Таганском районном суде Москвы в среду, 18 февраля.

Статья, по которой Губарева привлекают к ответственности, предусматривает штраф до 50 000 рублей (чуть меньше 350 долларов США).

В комментарии российским пропагандистам донецкий сепаратист заявил, что ему неизвестны причины составления протокола, предположив, что кому-то «не понравились» его тексты.

Зато в своем Telegram-канале Губарев высказал предположение, что донос на него написал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. По его мнению, соратник кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова таким образом отреагировал на его публикации, не уточнив, что именно он написал.

Как известно, Павел Губарев был одним из лидеров пророссийских боевиков на Донбассе весной 2014 года. Тогда же его провозгласили «народным губернатором ДНР». Позже он уехал в Россию.

в 2023 году экс-главарь «ДНР» вступил в «Клуб рассерженных патриотов», основанный бывшим «министром обороны ДНР», осужденным в России Игорем Стрелковым (Гиркиным). Члены клуба выступают в поддержку войны, но критикуют российские власти за, по их мнению, недостаточно эффективное ведение боевых действий.

Напомним, ранее в России предательница Украины Татьяна Монтян была внесена в список лиц, которые считаются экстремистами.