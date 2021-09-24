Бывшего главу Каталонии Пучдемона задержали на итальянской Сардинии

Теперь суд будет решать экстрадировать ли его в Испанию.
Бывшего главу Каталонии задержали на итальянской Сардинии. Карлеса Пучдемона арестовали сразу по прилету из Брюсселя.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 сентября.
В Сардинию политик прибыл ради встречи с местными властями и сейчас суд будет решать экстрадировать ли его в Испанию.
Напомним, 2 года назад местные власти выдали европейский ордер на его арест. Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Он, заявляют в Мадриде, помогал организовывать референдум об отделении каталонского региона от Испании, который считается незаконным.
После неудачного волеизъявления Пучдемон жил в добровольном изгнании в Бельгии. А в начале сентября этого года появилась информация о возможных связи политика с российскими спецслужбами.