Бывшего главу Каталонии Пучдемона задержали на итальянской Сардинии

Теперь суд будет решать экстрадировать ли его в Испанию.

Бывшего главу Каталонии задержали на итальянской Сардинии. Карлеса Пучдемона арестовали сразу по прилету из Брюсселя.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 сентября.

В Сардинию политик прибыл ради встречи с местными властями и сейчас суд будет решать экстрадировать ли его в Испанию.

Напомним, 2 года назад местные власти выдали европейский ордер на его арест. Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Он, заявляют в Мадриде, помогал организовывать референдум об отделении каталонского региона от Испании, который считается незаконным.

После неудачного волеизъявления Пучдемон жил в добровольном изгнании в Бельгии. А в начале сентября этого года появилась информация о возможных связи политика с российскими спецслужбами.

Новости мира: задержали бывшего главу Каталонии, его обвиняют в подстрекательстве к мятежу

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