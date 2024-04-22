Бывшего Кадырова уже не будет: СМИ сообщили о новой болезни и поиске преемника

Лидер Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен, поэтому теперь в Кремле размышляют, кем его заменить в случае смерти или потери дееспособности. Одним из таких кандидатов называют главу спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

Об этом сообщает издание "Новая газета Европа".

По информации из публикации, в январе 2019 года врачи впервые поставили Кадырову диагноз "некроз поджелудочной железы". Чеченский лидер не особо скрывал, что вынужден уйти в отпуск из-за "временной нетрудоспособности".

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"Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие, небольшое недомогание, температура и грипп... Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь хорошо", – заявлял тогда Кадыров.

Позже анонимные каналы сообщали об отравлении лидера Чечни.

После этого у Кадырова только обострялись проблемы со здоровьем. Так, в 2019 году он очень похудел. В публикации указано, что резкая потеря веса – это первый симптом панкреонекроза. Болезнь активно развивается, болезненно протекает и плохо лечится.

Состояние здоровья чеченского лидера начало стремительно ухудшаться весной 2022 года, но эта тема получила огласку только в 2023 году. Тогда Кадыров в полтора раза увеличился в размерах по причине отказа почек и застоя жидкости в легких. Форма живота приобрела признаки панкреатогенного асцита, появилась сильная одышка, речь стала тяжелой, а ходьба – медленной. Также политик стал одеваться слишком тепло для чеченского климата.

Авторы материала обращают внимание на то, что Кадыров исчезал в самые ответственные моменты. Однако Кремль иногда заставлял его появляться на публике.

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Источники издания среди врачей Кремля сообщили, что в сентябре 2023 года лидер Чечни попал в больницу с острой легочной недостаточностью, развившейся в результате передозировки транквилизатором "Дормикум".

"Это мощный седативный препарат, который обычно используется для того, чтобы успокоить пациентов перед хирургическим вмешательством. Действующее вещество этого препарата – мидазолам – оказывает седативное и снотворное действие, а также анксиолитическое, противосудорожное и центральное миорелаксирующее действие. Благодаря этим своим свойствам "Дормикум" оказался эффективным средством для Кадырова, страдающего сильными болями, бессонницей и повышенной тревожностью", – говорится в публикации.

Злоупотребление этим препаратом может привести к угнетению дыхательной деятельности. Именно в таком остром состоянии, по словам источников, глава Чечни и был госпитализирован в ЦКБ Управления делами президента. Чтобы стабилизировать дыхательную функцию, Кадырова подключили к ИВЛ, ради чего ввели в медикаментозный сон, который еще называют "медикаментозной комой".

Отсюда и пошли слухи о коме чеченского лидера, хотя на тот момент прямой угрозы для его жизни уже не было, сообщили журналисты. Однако слово "кома", прозвучавшее в одном контексте с фамилией Кадыров, спровоцировало настоящее информационное цунами. Длительное отсутствие политика в Чечне и то, что чеченская элита поселилась на территории больницы чуть ли не в полном составе, породили слухи о смерти Кадырова. Он был очень слаб и не мог быстро появиться на публике, чтобы развеять слухи. Официально СМИ тогда сообщали, что политик находится "в командировке".

Врачи смогли частично вернуть "дееспособность вип-пациента". Однако, по данным источника в ЦКБ, во время проведения общего обследования поступили данные МРТ мозга, расстроившие близких Кадырова. Близкий к чеченскому лидеру источник так интерпретировал реакцию родных на объявленный врачами диагноз:

"Прежнего лидера уже не будет, [новая] болезнь будет серьезно [на него] влиять. Даже в случае, если он сейчас и поправится, он будет уже ни живым, ни мертвым…"

Сообщается, что в случае смерти Кадырова или потери им дееспособности, лидером Чечни может стать глава спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Его уже пиарят на съезде партии "Единая Россия". Чеченский генерал уверенно чувствует себя на сцене, владеет ораторским мастерством и завоевывает симпатии среди элиты.

Глава спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, в сентябре 2023 года в ГУР Минобороны Украины информировали об очень тяжелом состоянии здоровья Кадырова, а слухи о якобы его смерти назвали официально не подтвержденными.

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