Бывшего президента Филиппин Дутерте арестовали и отправили в Гаагу: в чем его обвиняют

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали и принудительно отправили в Гаагу, где он предстанет перед Международным уголовным судом (МКС) за преступления против человечности.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на заявление его дочери, которая сообщила, что Дутерте "принудительно посадили" в самолет через несколько часов после ареста в Маниле.

МКС обвиняет Дутерте в массовых внесудебных убийствах во время его кампании по борьбе с наркотиками, продолжавшейся с 2016 по 2019 годы. По официальным данным полиции, погибли более 6000 человек, однако по информации The Guardian, реальное количество жертв может достигать десятков тысяч.

The New York Times отмечает, что многие убитые были несовершеннолетними или не имели отношения к наркоторговле. МКС оценивает количество погибших от 12000 до 30000 человек. Большинство из них были молодыми мужчинами из бедных районов.

По его приказам филиппинская полиция и специальные подразделения получили разрешение стрелять в сопротивлявшихся подозреваемых.

Несмотря на то, что в 2019 году Дутерте вывел Филиппины по юрисдикции МКС, суд все равно имеет полномочия рассматривать преступления, совершенные в 2016–2019 годах, когда страна была его членом.

Аресту Дутерте предшествовал политический раскол. Его дочь Сара Дутерте, которая была вице-президентом, потеряла должность из-за импичмента. Действующий президент Фердинанд Маркос-младший, ранее обещавший защитить Дутерте, прекратил политический альянс с его семьей.

По данным The New York Times, арест Дутерте стал исторической победой для МКС, поскольку у этого суда нет собственных сил для задержаний и зависит от национальных правительств.

"В отличие от Дутерте, ордера на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху пока выглядят нереалистичными", — отмечает издание.

Напомним, в ноябре 2024 года международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и эксминистра обороны страны Йоава Галланта. Их обвиняют в военных преступлениях посредством голода как метода ведения войны и преступления против человечности посредством убийств, преследований и других негуманных действий.

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