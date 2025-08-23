Бывшего президента требуют казнить за военные преступления и госизмене — что известно

Экспрезидент ДРК Джозеф Кабила / Архивное фото 2009 года / © AFP

Военная прокуратура Демократической Республики Конго обратилась в суд с требованием приговорить к смертной казни бывшего президента Жозефа Кабилу, которого заочно судят за военные преступления, в том числе за убийства, изнасилования и пытки.

Об этом пишет Reuters.

Кабила, управлявший страной почти два десятилетия, до 2018 года, находится за границей с конца 2023 года. В последний раз его видели на публике на территории восточного Конго, захваченной повстанцами «Движения 23 марта».

Обвинение и политическая основа

Бывший лидер страны обвиняется в государственной измене, шпионаже и организации восстания. Согласно обвинительному акту, он якобы оказывал финансовую и материально-техническую поддержку повстанцам «Движения 23 марта», захватившим значительные территории на востоке страны.

Также ему инкриминируют причастность к «принудительной оккупации города Гома», захваченного теми же боевиками в январе этого года, прежде чем они заключили перемирие с правительством.

По информации Al Jazeera, сам Кабила назвал суд "инструментом угнетения", а его партия заявляет, что это "политическое преследование", направленное на устранение влиятельного оппозиционного деятеля.

"Это акт жестокости и преследования члена оппозиции", - заявил в пятницу журналистам Фердинанд Камбере, секретарь политической партии Кабилы.

Смертная казнь и возмещение ущерба

В апреле Кабила объявил о возвращении в Конго, чтобы помочь в установлении мира на охваченном войной востоке. В тот же месяц правительство Конго немедленно запретило его политическую партию и конфисковало его активы.

В мае сенат Конго проголосовал за снятие с Кабилы пожизненного иммунитета, чтобы сделать возможным его судебное преследование.

Издание Africanews сообщило , что потерпевшие стороны по делу требуют от Кабилы компенсацию в размере почти 25 миллиардов долларов за насилие, которое они пережили от рук повстанцев.

Между тем, восточные провинции Южное Киву, Итури и Северное Киву требуют дополнительно 21 миллиард долларов и ареста банковских активов бывшего президента.

Интересно, что, по данным СМИ, в прошлом году в Конго отменили мораторий на смертную казнь, хотя казни по решению суда до сих пор не производились.

Напомним, в Центральноафриканской Республике произошла стрельба на золотом руднике , контролируемом российским ППК «Вагнер». Погибли, по меньшей мере, 11 человек.