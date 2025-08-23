- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1299
- Время на прочтение
- 2 мин
Бывшего президента требуют казнить за военные преступления и госизмене — что известно
Суд ДР Конго суд отменил мораторий на смертную казнь и лишил Джозефа Кабилу пожизненного иммунитета.
Военная прокуратура Демократической Республики Конго обратилась в суд с требованием приговорить к смертной казни бывшего президента Жозефа Кабилу, которого заочно судят за военные преступления, в том числе за убийства, изнасилования и пытки.
Об этом пишет Reuters.
Кабила, управлявший страной почти два десятилетия, до 2018 года, находится за границей с конца 2023 года. В последний раз его видели на публике на территории восточного Конго, захваченной повстанцами «Движения 23 марта».
Обвинение и политическая основа
Бывший лидер страны обвиняется в государственной измене, шпионаже и организации восстания. Согласно обвинительному акту, он якобы оказывал финансовую и материально-техническую поддержку повстанцам «Движения 23 марта», захватившим значительные территории на востоке страны.
Также ему инкриминируют причастность к «принудительной оккупации города Гома», захваченного теми же боевиками в январе этого года, прежде чем они заключили перемирие с правительством.
По информации Al Jazeera, сам Кабила назвал суд "инструментом угнетения", а его партия заявляет, что это "политическое преследование", направленное на устранение влиятельного оппозиционного деятеля.
"Это акт жестокости и преследования члена оппозиции", - заявил в пятницу журналистам Фердинанд Камбере, секретарь политической партии Кабилы.
Смертная казнь и возмещение ущерба
В апреле Кабила объявил о возвращении в Конго, чтобы помочь в установлении мира на охваченном войной востоке. В тот же месяц правительство Конго немедленно запретило его политическую партию и конфисковало его активы.
В мае сенат Конго проголосовал за снятие с Кабилы пожизненного иммунитета, чтобы сделать возможным его судебное преследование.
Издание Africanews сообщило , что потерпевшие стороны по делу требуют от Кабилы компенсацию в размере почти 25 миллиардов долларов за насилие, которое они пережили от рук повстанцев.
Между тем, восточные провинции Южное Киву, Итури и Северное Киву требуют дополнительно 21 миллиард долларов и ареста банковских активов бывшего президента.
Интересно, что, по данным СМИ, в прошлом году в Конго отменили мораторий на смертную казнь, хотя казни по решению суда до сих пор не производились.
Напомним, в Центральноафриканской Республике произошла стрельба на золотом руднике , контролируемом российским ППК «Вагнер». Погибли, по меньшей мере, 11 человек.