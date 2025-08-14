Бывшего президента заставили вернуть почти миллион евро: что произошло

Деньги (иллюстративный фото) / © pixabay.com

Национальное агентство фискальной администрации Румынии потребовало бывшего президента Клауса Иоганниса заплатить около миллиона евро. Эта сумма является следствием проигранного судебного иска о праве собственности на недвижимость в городе Сибиу.

Об этом сообщает Digi24.

В течение 17 лет семья Иоганнисов сдавала в аренду здание, которое, как впоследствии установил суд, принадлежит государству. За этот период они получили доход в размере 300 тысяч евро. Однако, с учетом всех штрафов и пени за использование чужого имущества, общая сумма долга выросла почти до миллиона евро.

Иоганнису предоставили 15 дней на добровольную оплату. Ранее он заявлял, что выполнит судебное решение сразу после его принятия. Это финансовое обязательство стало итогом длительного судебного процесса, закончившегося не в пользу экспрезидента.

Напомним, Клаус Иоганнис, чей второй президентский срок истек еще в декабре, объявил о своей отставке, чтобы не допустить политического кризиса в стране.

После окончания срока 21 декабря 2024 новый президент так и не был избран. Конституционный суд Румынии отменил результаты выборов, однако позволил Иоганнису оставаться в должности до начала мандата нового президента.