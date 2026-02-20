Бывшего принца Эндрю освободили после 12 часов допроса: что заявила полиция

© Reuters

Бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Чарльза III, освободили после примерно 12 часов пребывания под стражей и допроса правоохранителями в Норфолке.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальную информацию полиции . Вечером 19 февраля Эндрю зафиксировали фотографы на заднем сиденье автомобиля Range Rover во время выезда из полицейского участка.

В Thames Valley Police подтвердили, что 19 февраля был задержан мужчина в возрасте около 60 лет из Норфолка по подозрению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В настоящее время он уволен под дальнейшее расследование.

В заявлении полиции отмечается: «В четверг, 19 февраля, мы арестовали мужчину в возрасте около 60 лет из Норфолка по подозрению в нарушении служебных обязанностей. Арестованный мужчина сейчас уволен под следствие. Мы также можем подтвердить, что наши обыски в Норфолке завершены».

Правоохранители подчеркнули, что на этом этапе не планируют делать дополнительные заявления, проводить пресс-конференцию или предоставлять комментарии СМИ.

Напомним, что король Чарльз мгновенно отреагировал на арест его брата Эндрю, выпустив официальное заявление