Бывшего сторонника Путина закрыли в психбольнице: что он сказал

Владимир Путин / © ТСН.ua

Реклама

Прокремлевского блогера Илью Ремесла, который неожиданно назвал Владимира Путина нелегитимным президентом и призвал судить его как военного преступника, госпитализировали в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на российские медиа.

Вечером 17 марта и утром 18 марта Ремесло, который ранее активно поддерживал кремлевскую власть и активно выступал против оппозиции, опубликовал в своем Telegram-канале серию постов, в которых жестко раскритиковал Кремль и лично Путина.

Реклама

В своих постах z-блогер перечислил шесть ключевых причин своего недовольства президентом государства-агрессора: война с Украиной, которую он назвал «абсолютно безнадежной» и которая наносит огромный ущерб экономике; цензура в Интернете и СМИ; неограниченный срок пребывания Путина у власти; отсутствие уважения к гражданам; «безумная жажда роскоши, граничащая с болезнью».

«Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и быть привлеченным к ответственности на судебном процессе как военный преступник и вор», — написал он.

Уже 19 марта Илья Ремесло был госпитализирован в Муниципальную психиатрическую больницу №3 в Санкт-Петербурге.

По данным Baza, блогер, который критиковал Путина, находится в палате №16, которая специализируется на лечении мужчин с впервые появившимися симптомами психотического расстройства. В отделении лечат пациентов с галлюцинациями, расстройствами мышления и бессвязной речью.

Реклама

Информацию о госпитализации Ильи Ремесла также подтвердило петербургское издание «Фонтанка». В регистратуре клиники корреспонденту сообщили, что пациенту с таким именем и фамилией могут прислать посылку в субботу и среду.

Журналист Александр Плющев, записавший интервью с неожиданным критиком Путина 18 марта, заявил, что тот не отвечал на сообщения, отправленные утром четверга, «и даже не читал их», а также игнорировал звонки в WhatsApp.

В интервью с Плющевым Ремесло, среди прочего, сказал, что после своих заявлений не планирует покидать Россию.

Напомним, ранее россиянина Егора Вощинина, который работает врачом-онкологом в Санкт-Петербурге, признали виновным в «призывах к терроризму». В комментариях в Telegram он призвал повесить представителей политического руководства России, имея в виду в частности президента Владимира Путина.