Бывшего зятя Путина допросили и арестовали его имущество в Нидерландах — The Guardian

У мужчины отобрали ноутбук и мобильный телефон во время допроса.

Голландская прокуратура наложила арест на участок земли площадью 1432 квадратных метра недалеко от Амстердама, принадлежащего бывшему зятю президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что земельный участок в Дуйвендрехте принадлежит Йорриту Фаассену, голландскому бизнесмену, который был женат на Марии Воронцовой, старшей дочери главы Кремля. Запись в земельном реестре Нидерландов свидетельствует о том, что участок был конфискован за финансовые, экономические и экологические правонарушения.

По словам Хелин Овер де Линден, юриста и эксперта по санкциям, конфискация указывает на то, что Фаассен, вероятно, станет объектом расследования, хотя точная причина конфискации не может быть установлена ​​из общедоступных документов. Нидерландская прокуратура не комментировала причину конфискации.

Издание пишет, что Фаассена, проживающего в Москве, допросили в голландском аэропорту Схипхол. Предполагается, что он нарушил введенные санкции. У него конфисковали ноутбук и мобильный телефон. Фассен вернулся в Москву.

В материале говорится, что Фаассен женился на Воронцовой в 2008 году, но затем пара развелась. Земельный участок рядом с Амстердамом и его связь с Фаассеном хорошо известны общественности.

Сообщается, что, хотя участок пока пуст, в 2021 году зарегистрированный владелец Фаассен подал заявку на разрешение построить на земле дом и шесть небольших офисных зданий.

Дочери Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова – с апреля прошлого года находятся под санкциями Евросоюза и США из-за войны России против Украины. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил тогда, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и "сделает это так, как сочтет необходимым".

Ранее мы писали, что младшей дочери Владимира Путина – Екатерине Тихоновой – давно прочат большую политическую роль. Ходят слухи, что Екатерина может стать одной из главных претенденток на президентское кресло в РФ.

О том, кто такие дочери "фюрера" Путина и что о них известно читайте в новости.

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