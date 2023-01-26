Бывший агент российской ФСБ стал жертвой наезда после громких разоблачений в США (фото)

Несколько месяцев назад бывший сотрудник спецслужбы РФ попросил в США политическое убежище и международную защиту.

В Нью-Джерси (США) автомобиль на большой скорости сбил бывшего агента ФСБ РФ Фидара Хубаева, переходившего дорогу в положенном месте на зеленый сигнал светофора. Ранее он открыто выступил с разоблачением преступных схем российской спецслужбы.

Об этом сообщает Telegram-канал Gulagu.net, опубликовав фото пострадавшего.

ДТП произошло вечером 25 января. В результате наезда экс-сотрудник ФСБ получил травмы, но выжил.

"Правозащитная ассоциация New dissidents foundation открыто обращается к властям США, полиции и ФБР, а также департаменту Homeland security с просьбой о предоставлении дополнительной защиты Фидару Хубаеву и проведении тщательной проверки по факту этой аварии", – говорится в сообщении.

Несколько месяцев назад в большом интервью Хубаев подробно описал схемы, применяемые российскими спецслужбами против Алексея Навального и других представителей оппозиции в РФ.

Также он рассказал о том, как ФСБ направляла его дважды в Украину в состав частной военной компании "Редут" для работы в штабе и аэроразведке с целью сбора информации.

Напомним, ранее бывший командир одного из подразделений наемников ЧВК "Вагнер" впервые с начала войны в Украине бежал за границу. Андрей Медведев участвовал в боях под Бахмутом и был командиром бывшего узника Евгения Нужина, которого "вагнеровцы", вероятно, убили кувалдой после возвращения из украинского плена.

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