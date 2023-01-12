Бывший британский разведчик назвал потенциального наставника Путина: "Темная лошадка"

Именно Пригожин имеет прямую связь с Путиным, в отличие от других потенциальных кандидатов.

Бывший сотрудник британской военной разведки Филипп Ингр предполагает, что вероятным наставником Владимира Путина станет основатель частной военной компании "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин.

Такое мнение Инграм высказал для Sky News.

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Объясняя изменения в высшем военном руководстве РФ, бывший разведчик считает, что Путины повысил роль Минобороны и пытается уменьшить влияние "делающего свое" Пригожина. Однако именно он имеет прямую связь с Путиным, а также часто критикует как министра обороны Сергея Шойгу, так и нового командующего российскими войсками Герасимова.

"Именно войска Пригожина принимают участие во всех боях, о которых мы слышим вокруг Бахмута и Соледара. Но он имеет прямую связь с Владимиром Путиным. Он, строго говоря, должен работать под военным командованием, но, кажется, он занимается своим делом . Он возглавляет очень много разных сфер. Он также является потенциальным преемником Путина", — сказал он.

Наемники "вагнеровцы" в Украине

Напомним, в конце декабря 2022 года глава ГУР Минобороны Украины Буданов заявил, что Суровикин присоединился к Пригожину для противостояния главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Именно поэтому подразделения "Вагнера" столь фанатично пытались захватить Бахмут.

Как считает российский оппозиционер Андрей Пионтковский, частные армии Пригожина, Кадырова и Шойгу готовятся к гражданской войне в РФ за перераспределение собственности.

Военный эксперт Роман Свитан о ситуации в Соледаре и Бахмуте

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