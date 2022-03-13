Бывший депутат Госдумы Пономарев: "Большие бизнесмены уже ходят к своей "крыше" со словами: "давай что-то с этим делать"

Бывший депутат Госдумы Пономарев: "Большие бизнесмены уже ходят к своей "крыше" со словами: "давай что-то с этим делать"

Лично против войны выступили пять бизнесменов РФ.

"Рукопожатными" у Путина есть несколько крупных бизнес-людей: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов. И все эти бизнес-люди к Путину попадают напрямую.

Об этом в интервью изданию рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

“К Путину постоянно подходят этакие "тузы". Со своей стороны под ними есть ряд крупных бизнесменов. Российский бизнес в значительной степени организован таким образом, что есть старые и появившиеся олигархи. Старики: Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров. А есть более мелкие, которые подросли: Александр Абрамов, Андрей Мельниченко. Например, у Прохорова "Крыша" — Чемезов. Я уверен на 90%, что крупные бизнесмены уже ходят к своей "крыше" со словами: давай что-то с этим делать ”, — рассказал Илья Пономарев.

По его словам, российский бизнес уже осознает, что Путин заигрался. Сейчас он фактически разрушает их бизнес и личное благополучие.

"Глава Центробанка Эльвира Набиулинна хотела уйти в отставку, но ей не дали. Я знаю Элю хорошо лично, она жесткий трудоголик, очень любящий порядок. У меня нет никаких сомнений: если бы ей заранее сказали, что к чему нужно подготовиться, что-нибудь сделать, она бы сделала”, — добавил бывший депутат Госдумы.

Он также отметил, что лично против войны выступили пять бизнесменов: Дерипаска, Фридман, Абрамович, Тиньков, Лисин. Но весь бизнес не занимает такую позицию.

Читайте также: