Бывший генсек НАТО раскритиковал Шольца за его позицию по поводу войны в Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал осторожную позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поводу войны в Украине.
Расмуссен убежден, что Германия "слишком колеблется, чтобы предоставить тяжелое вооружение Украине и ввести санкции против России".
Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.
"Конечно, Германия сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам нужно германское лидерство", — заявил Расмуссен.
Он также призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из России.
"Конечно, энергетическое эмбарго будет иметь свою цену. Но по сравнению с ценой затяжной войны эта цена была бы небольшой", — подчеркнул бывший генсек НАТО.
Напомним, Маркус Фабер, член комитета немецкого Бундестага по обороне, убежден, что "Украина не проигрывает войну с Россией". Несмотря на это, Фебер не исключает появления новой линии фронта.
Читайте также:
- В Пентагоне анонсировали вторую встречу "группы стран Рамштайн": когда и в каком формате состоится
- "Может ли Путин проиграть войну?": политолог из США считает, что президент РФ физически не переживет поражение
- Законопроект о 40 млрд дол. для Украины срочно везут Байдену на подпись в Южную Корею — CNN