Бывший генсек НАТО раскритиковал Шольца за его позицию по поводу войны в Украине

Бывший генсек НАТО раскритиковал Шольца за его позицию по поводу войны в Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал осторожную позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поводу войны в Украине.

Расмуссен убежден, что Германия "слишком колеблется, чтобы предоставить тяжелое вооружение Украине и ввести санкции против России".

Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

"Конечно, Германия сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам нужно германское лидерство", — заявил Расмуссен.

Он также призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из России.

"Конечно, энергетическое эмбарго будет иметь свою цену. Но по сравнению с ценой затяжной войны эта цена была бы небольшой", — подчеркнул бывший генсек НАТО.

Напомним, Маркус Фабер, член комитета немецкого Бундестага по обороне, убежден, что "Украина не проигрывает войну с Россией". Несмотря на это, Фебер не исключает появления новой линии фронта.

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