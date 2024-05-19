Бывший глава Пентагона сделал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

Экс-министр обороны США призвал американских политиков лучше объяснять рядовым американцам, почему их должна беспокоить война России в Украине.

Возможность введения войск НАТО в Украину нельзя исключать, но открыто заявлять об этом тоже не стоит.

Такое мнение высказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс в программе Face the Nation на канале CBS, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении французских военных в Украине.

"Меня беспокоит, что наше правительство слишком много говорит, как и некоторые другие правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь", — подчеркнул он.

Роберт Гейтс отметил, что тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительную обеспокоенность не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.

Бывший глава Пентагона призвал американских политиков лучше объяснять рядовым американцам, почему их должна беспокоить война России в Украине и приводить исторические примеры того, как попытки игнорировать международные события впоследствии приводили к необходимости для американцев жертвовать жизнями.

Гейтс подчеркнул, что в следующие несколько недель важно доставить в Украину средства противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты, чтобы ВСУ смогли сдержать российское наступление на востоке и установить крепкую линию обороны.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун в четверг, 16 мая, назвал развертывание инструкторов НАТО в Украине неизбежным.

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