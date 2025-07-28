Бывший глава Шаолиня Ши Юнсин попал в секс-скандал: в чем его обвиняют

Ши Юнсинь

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В Китае начали новое расследование против бывшего настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня. Его подозревают в присвоении храмового имущества и нарушении буддийских обетов — в частности, из-за долговременных отношений с женщинами и рождения внебрачных детей.

Об этом говорится в официальном заявлении монастыря, опубликованном в его аккаунте в соцсети WeChat, пишет Bloomberg

Шаолиньский монастырь, имеющий более 1500 лет истории, подтвердил, что Юнсинь находится под следствием за присвоение активов и моральную дискредитацию буддизма.

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Это не первые обвинения против известного монаха. Еще в 2015 году его подозревали в изнасиловании, растрате и отцовстве внебрачных детей, однако тогда его оправдали за недостатком доказательств. В 2017 году власти провинции Хэнань также не обнаружили достаточных оснований для финансовых обвинений.

Сейчас Китайская буддийская ассоциация официально отменила сертификат посвящения Ши Юнсиня, назвав его действия «крайне возмутительными» и такими, что «серьезно подорвали репутацию буддийского сообщества и образ монашества». Ассоциация выразила полную поддержку привлечению Юнсиня к ответственности.

Стоит отметить, что Ши Юнсинь, в миру Лю Иньчэн, известен не только как религиозный деятель, но и как реформатор, который превратил монастырь Шаолинь в коммерчески успешную организацию. Он считал, что сохранение подлинной шаолиньской культуры возможно только в условиях взаимодействия монахов с секулярным миром.

Пользователи китайских соцсетей активно обсуждают дело, спрашивая, почему власти решили действовать только теперь, спустя почти десятилетие после первых обвинений.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Таиланде полиция арестовала женщину, которая якобы соблазнила ряд буддийских монахов, а затем требовала огромные суммы денег за молчание. По меньшей мере девять настоятелей и старших монахов, причастных к скандалу, были лишены сана и изгнаны из монастырей и храмов.