ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
341
Время на прочтение
2 мин

Бывший глава Шаолиня Ши Юнсин попал в секс-скандал: в чем его обвиняют

Известный монах из Китая подозревается в растрате и сексуальных проступках.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Ши Юнсинь

Ши Юнсинь

В Китае начали новое расследование против бывшего настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня. Его подозревают в присвоении храмового имущества и нарушении буддийских обетов — в частности, из-за долговременных отношений с женщинами и рождения внебрачных детей.

Об этом говорится в официальном заявлении монастыря, опубликованном в его аккаунте в соцсети WeChat, пишет Bloomberg

Шаолиньский монастырь, имеющий более 1500 лет истории, подтвердил, что Юнсинь находится под следствием за присвоение активов и моральную дискредитацию буддизма.

Это не первые обвинения против известного монаха. Еще в 2015 году его подозревали в изнасиловании, растрате и отцовстве внебрачных детей, однако тогда его оправдали за недостатком доказательств. В 2017 году власти провинции Хэнань также не обнаружили достаточных оснований для финансовых обвинений.

Сейчас Китайская буддийская ассоциация официально отменила сертификат посвящения Ши Юнсиня, назвав его действия «крайне возмутительными» и такими, что «серьезно подорвали репутацию буддийского сообщества и образ монашества». Ассоциация выразила полную поддержку привлечению Юнсиня к ответственности.

Стоит отметить, что Ши Юнсинь, в миру Лю Иньчэн, известен не только как религиозный деятель, но и как реформатор, который превратил монастырь Шаолинь в коммерчески успешную организацию. Он считал, что сохранение подлинной шаолиньской культуры возможно только в условиях взаимодействия монахов с секулярным миром.

Пользователи китайских соцсетей активно обсуждают дело, спрашивая, почему власти решили действовать только теперь, спустя почти десятилетие после первых обвинений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Таиланде полиция арестовала женщину, которая якобы соблазнила ряд буддийских монахов, а затем требовала огромные суммы денег за молчание. По меньшей мере девять настоятелей и старших монахов, причастных к скандалу, были лишены сана и изгнаны из монастырей и храмов.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
341
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie