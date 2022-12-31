Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уехать из России, пока есть такая возможность

Евреям в России грозит судьба "козлов отпущения" за проблемы, вызванные войной с Украиной.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, отказавшийся от своего поста в июле 2022 года, считает, что евреям опасно теперь оставаться в России. Их могут сделать "козлами отпущения" за проблемы, вызванные войной в Украине.

Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Guardian.

По его словам, история России свидетельствует, что когда политическая система оказывается в опасности, правительство пытается перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину.

"Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима", — отметил ушедший с должности и покинувший Россию бывший главный раввин Москвы.

Свое решение он объяснил тем, что на лидеров общин давили, чтобы они поддержали войну против Украины, но он отказался это делать.

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"Я подал в отставку, потому что оставаться на должности главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, которые предпринимаются против инакомыслящих", — пояснил он.

Пинхас Гольдшмидт утверждает, что в России растет антисемитизм, поскольку эта страна превращается "в Советский Союз нового типа".

“Шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать”, – подчеркнул он.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рожденные в Украине евреи, пережившие Холокост и потерявшие близких в Бабьем Яру, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом убираться с территории страны.

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