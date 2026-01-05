ТСН в социальных сетях

Бывший хирург подозревается в увечьях почти 100 детей - детали инцидента

Почти 100 детей пострадали от операций хирурга в известном госпитале.

Дети

Дети / © ONET

В Великобритании бывший хирург Ясер Джаббар детского госпиталя в Лондоне подозревается в нанесении увечий почти сотне детей во время операций на нижних конечностях.

Об этом говорится в отчете, обнародованном по инициативе Королевской коллегии хирургов Англии, пишет издание LADbible.

Согласно данным отчета, Джаббар работал в GOSH (Great Ormond Street Hospital for Children) в период с 2017 по 2023 год. Под его наблюдением находились 789 пациентов, среди которых были дети в возрасте от четырех месяцев. В результате хирургических ошибок бывшего специалиста около 85-100 детей получили травмы различной степени тяжести. Тридцати двум пациентам нанесен крайне тяжелый вред, повлекший пожизненную инвалидность.

Независимая экспертная группа подтвердила, что хирург применял методы вмешательства, которые приводили к серьезным последствиям: ампутациям, разнице в длине ног до 20 см, патологии "свисающей стопы" и необратимым повреждениям нервных окончаний. У многих детей диагностирован хронический болевой синдром и физические деформации.

Материалы следствия указывают также на неподобающее поведение Джаббара по отношению к коллегам, что создавало сложные условия работы в больнице. После длительного творческого отпуска врач прекратил деятельность в GOSH в 2023 году и переехал в Дубай, где продолжал практиковать, пока информация о его прошлом не стала известной широкой общественности.

Семьи пострадавших выражают разочарование работой администрации госпиталя и отмечают, что культура замалчивания могла скрыть реальные обстоятельства инцидентов. Официально администрация GOSH принесла извинения и пообещала до конца января 2026 года предоставить каждой семье персонализированный отчет о лечении ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что пластический хирург "резал живьем" своих пациентоки фотографировал для соцсетей.

