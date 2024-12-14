Бывший министр обороны был арестован за попытку государственного переворота

Следователи обнаружили доказательства большей роли генерала в отставке в вероятном сговоре, чем считалось ранее.

В субботу, 14 декабря, бывший министр обороны Бразилии Вальтер Брага Нетто был арестован по обвинению в попытке военного переворота.

Об этом сообщает Reuters.

По словам судьи Верховного суда Александра де Мораеса, арест произошел после того, как следователи обнаружили доказательства большей роли генерала в отставке в вероятном сговоре по государственному перевороту, чем считалось ранее.

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Отставной генерал был руководителем аппарата бывшего президента Жаира Болсонара и кандидатом на должность вице-президента в его неудачном переизбрании в 2022 году.

Обвинения в попытке воспрепятствовать президенту Луису Инасио Лула да Силва вступить в должность, включая схему его убийства после выборов 2022 года, получили также старшие помощники экс-президента Болсонара и бывшие военные командиры.

Помимо якобы проведения встречи в его доме, которая положила начало плану убийства Лулы и избранного им вице-президента Джеральдо Алкмина, федеральная полиция заявила, что Брага Нетто предоставил средства тем, кто причастен к сговору.

Следователи говорят, что Брага Нетто также пытался вмешаться в полицейское расследование, пытаясь получить детали показаний Мауро Сида, помощника Болсонаро, сотрудничающего с полицией.

В заявлении федеральная полиция заявила, что выдала два ордера на обыск в связи с арестом. Обыски состоялись в резиденции Браги Нетто в Рио-де-Жанейро и здании полковника в отставке Флавио Ботельо Перегрино в Бразилиа, говорится в заявлении армии.

Вальтер Брага Нетто, которого называют центральной фигурой в попытке государственного переворота, отрицает всякую причастность к этому событию.

Напомним, ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не смог приехать на встречу с Путиным в Россию из-за травмы черепа.

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