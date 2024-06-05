Бывший начальник Генштаба армии Молдовы сотрудничал с российской разведкой: реакция на скандал

В молдавской спецслужбе и администрации президента Молдовы отреагировали на журналистское расследование.

Бывший начальник Генштаба вооруженных сил Молдовы Игорь Горган активно сотрудничал с военной разведкой РФ, регулярно докладывая своему куратору в ГРУ о ситуации с военными грузами в Украину, в том числе из Румынии, а также передавал данные о визитах в Кишинев представителей Минобороны Украины в поисках вооружения.

Эту информацию подтвердили в молдавской Службе информации и безопасности (СИБ) в комментарии TVR Moldova.

В молдавской спецслужбе отметили, что имеющаяся у них информация свидетельствует о беспрецедентном уровне интенсивности действий Российской Федерации, направленных на закрепление Молдовы в своей сфере влияния. В СИБ также подчеркнули, что продолжают следить за рисками безопасности и будут действовать для предотвращения потенциальных кризисов и попыток внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

Ранее в расследовании The Insider опубликовали переписку Игоря Горгана в Telegram с офицером-вербовщиком ГРУ полковником Алексеем Макаровым с апреля 2022 года, практически через два месяца после начала российского вторжения в Украину.

“Надо быстро закрыть границу с Румынией! Там большая дыра! Оттуда в Украину поступает множество грузов. Особенно военные транспорты! У румын остались некоторые военные заводы, которые производят оружие и боеприпасы", – писал бывший глава молдавской армии.

В молдавской спецслужбе подтвердили, что изложенная в расследовании в отношении Горгана информация достоверна.

Игорь Горган возглавлял армию Республики Молдова до сентября 2021 года, когда его устранила президент Майя Санду. Позже Горган нашел работу в офисе агентства ООН по делам беженцев в Кишиневе.

Глава администрации президента Молдовы Адриан Белуцел прокомментировал деятельность бывшего главы молдавского Генштаба.

"Подобные преступления против государства должны наказываться самым строгим образом за измену. Такие случаи свидетельствуют, что постоянный мониторинг и тщательная проверка сотрудников силовых ведомств и органов государственной безопасности являются обязательными. Такие инсайдерские преступники способствуют возникновению гибридных угроз государству. Именно поэтому нам нужны эффективные инструменты для борьбы с изменой", – написал он в Telegram.

Адриан Белуцел напомнил, что в 2021 году президент Майя Санду устранила Игоря Горгана с должности и добавил, что он будет лишен военного звания и государственных наград Meritul Militar ("За военные заслуги") и Credință Patriei ("Верность Отечеству"), которые ему вручили в 2006 и 2015 годах.

Напомним, российские шпионы, супруги Николай и Елена Шапошниковы, помогли ГРУ РФ организовать взрывы на складах боеприпасов в Чехии и Болгарии, а также отравить болгарского владельца компании по производству оружия Емельяна Гебрева.

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