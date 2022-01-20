Бывший папа Бенедикт XVI фигурирует в докладе о насилии над детьми

В отчете говорится, что Бенедикт знал как минимум о четырех случаях насилия его подчиненных над детьми, однако никак не отреагировал.

Предыдущий Папа Римский Бенедикт XVI, возглавлявший Католическую церковь с 2005 по 2013 год и добровольно подавший в отставку, фигурирует в докладе о насилии над детьми.

Об этом информируют Independent и BBC.

Случаи жестокого обращения с детьми якобы произошли во время его пребывания в должности архиепископа Мюнхена и Фрайзинга с 1977 по 1982 год. В отчете юридической фирмы Westpfahl Spilker Wastl (WSW) говорится, что Бенедикт знал как минимум о четырех случаях насилия его подчиненных над детьми, однако никак не отреагировал.

"Мы считаем, что его (Бенедикта — Ред.) можно обвинить в неправомерных действиях в четырех случаях. Два из этих случаев касаются злоупотреблений, совершенных во время его пребывания в должности и санкционированных государством. В обоих случаях виновные оставались работать пасторами", — сказал адвокат Мартин Пуш, являвшийся соавтором отчета.

Например, священника по имени Петер Г. перевели из города Эссена в Мюнхен после того, как выяснилось, что он издевался над детьми. После прохождения психотерапии ему снова разрешили работать священником.

Экс-папа подал заявление на 82 страницы в WSW, сообщают немецкие СМИ. Его спикер заявил таблоиду Bild, что он "очень близко к сердцу принимает судьбы жертв насилия". Однако Бенедикт отрицал, что знал что-либо о фактах насилия в церкви.

В то же время, в отчете есть документы, убедительно свидетельствующие, что экс-папа присутствовал на совещании, где обсуждалась эта тема.

В отчете WSW упоминают о по меньшей мере 497 случаях жестокого обращения с детьми с 1945 по 2019 годы в Германии. Авторы предыдущего доклада насчитали более 3600 немцев, подвергшихся насилию со стороны священнослужителей в период с 1946 по 2014 год.

Жестокое обращение в основном касалось мальчиков до 13 лет. Многие жертвы были прислужниками священников у алтаря.

Бенедикт также обвиняется в том, что он не предупредил жестокое обращение с детьми, когда был кардиналом. Сообщается, что он знал о преступлениях в религиозном ордене Легионеров Христа, основатель которого мексиканский священник Марсиаль Масиел оказался педофилом. Умершего в 2008 году Масиела обвинили в сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних.

Отметим, что Бенедикт XVI — третий папа за всю историю католической церкви и первый за последние 600 лет, добровольно отрекшийся от престола.

Ранее сообщалось, что экс-кардинала Ватикана впервые обвинили в изнасиловании подростка.

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