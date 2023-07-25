Бывший пастор признался в убийстве 8-летней девочки в 1975 году

Подозреваемый признался после того, как следствие предоставило новые доказательства, найденные в начале этого года благодаря показаниям конфиденциальной информаторки.

83-летнему бывшему пастору предъявлено обвинение в похищении и убийстве дочери другого пастора в 1975 году, сообщили 24 июля официальные лица штата Пенсильвания.

Об этом пишет CNN.

Подозреваемый Дэвид Зандстра был арестован 17 июля в округе Кобб, штат Джорджия, где, по словам следователей, он признался в убийстве 8-летней Гретхен Харрингтон почти пять десятилетий назад, когда был пастором в городке Марпл, штат Пенсильвания, сообщает офис окружного прокурора округа.

Его признание произошло после того, как следователи представили ему новые доказательства, собранные в начале этого года, которые происходят из конфиденциального интервью с информатором и дневниковой записи, сделанной информатором в 1975 году, когда она была 10-летней девочкой, говорится в пресрелизе окружной прокуратуры.

Зандстра был обвинен в умышленном убийстве, похищении несовершеннолетней и обладании орудием преступления, говорится в прессрелизе.

"Справедливость долго шла к нам, но мы гордимся и благодарны, что наконец-то можем дать ответ общине", — сказал в своем заявлении окружной прокурор округа Делавер Джек Столлстаймер.

По словам Столлстаймера, это дело "преследует" правоохранителей и жителей небольшого городка Марпл с тех пор, как исчезла Гретхен. Последний раз девочку видели 15 августа 1975 года, когда она шла в летний библейский лагерь, говорится в сообщении.

Лагерь находился как в Троице, где Зандстра был пастором, так и в реформатской пресвитерианской церкви, где пастором был отец Гретхен. Отец Гретхен забеспокоился, когда она не появилась в его церкви, и именно Зандстра вызвал полицию, чтобы сообщить об исчезновении девочки.

Следователи заметили неточности в предыдущих показаниях Зандстры и имели вопрос о том, откуда пастор знал так много о том, во что была одета Гретхен в тот день, хотя она так и не появилась в лагере, говорится в недавно опубликованном заявлении о возбуждении уголовного дела.

В то время Зандстра отрицал, что знает что-нибудь об исчезновении.

Через два месяца скелетные останки Гретхена были найдены в соседнем государственном парке Ридли-Крик. Причиной смерти стало убийство, а судмедэксперт заявил, что Гретхен потерпела "два или более тупых удара по черепу", согласно судебным документам.

Через два месяца после исчезновения скелетные останки Гретхена были найдены в соседнем государственном парке Ридли-Крик/Twitter

Почти пять десятилетий дело не могло сдвинуться с мертвой точки. В конце концов, интервью с женщиной, которая дружила с дочерью подозреваемой в 1970-х годах, и ее записи того времени привели к кардинальному прорыву по делу.

Запись в дневнике 50-летней давности проливает новый свет на дело

Только в январе этого года полиция штата Пенсильвания получила новые показания от конфиденциальной информаторки, которая была лучшей подругой одной из дочерей Зандстра в 1970-х годах и посещала его дом с ночевкой, сообщили в окружной прокуратуре.

Женщина показала полиции дневник, который она вела в 1975 году, в котором написала, что тогдашний пастор "дважды касался ее паховой области", когда она присутствовала на ночлеге в его доме, говорится в заявлении. Информатор сообщила следователям, что когда она рассказала дочери Зандстра о случившемся, и ответила, что ее отец "иногда так делал", говорится в релизе.

В дневнике информаторки также содержалась запись об отдельном инциденте, которую она назвала попыткой похищения.

“Угадайте что? Мужчина дважды пытался похитить Холли! Это тайна, поэтому я не могу никому рассказать, но я думаю, что он может быть тем, кто похитил Гретхен», — говорится в дневниковой записи за сентябрь 1975 года, согласно уголовному заявлению. "Я думаю, что это был господин С".

Следователи узнали, что бывший пастор сейчас живет в Мариэтте, штат Джорджия, и в прошлом месяце встретились с ним там с новыми доказательствами, сообщается в релизе.

Зандстра признался, что предложил Гретхен подвезти ее в летний лагерь утром в день ее исчезновения, говорится в заявлении. Он сказал офицерам, что отвез ребенка в лесополосу и приказал ему раздеться. Когда она отказалась, он ударил ее кулаком по голове и оставил истекать кровью на месте, считая, что она мертва.

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Полиция взяла у Зандстры образец ДНК, чтобы сравнить его с ДНК, собранной с поличным, а также с открытыми делами в штате и стране, сообщили в окружной прокуратуре.

"Похищение и убийство Гретхен навсегда изменило нашу семью, и мы скучаем по ней каждый день", — говорится в заявлении семьи Харрингтон, предоставленном правоохранительными органами.

"Мы благодарны правоохранительным органам за постоянное стремление к справедливости и хотим поблагодарить полицию штата Пенсильвания за то, что они никогда не останавливаются в постоянном поиске ответов".

Зандстра уехал из Пенсильвании после исчезновения Гретхена и жил в Плано, штат Техас, и Мариэтти, штат Джорджия, сообщили в прокуратуре.

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