Бывший польский министр раскритиковал действующее правительство из-за "миротворческой" миссии в Украине

Польский флаг. / © Associated Press

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Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович раскритиковал правительство своей страны за "близорукость" из-за отказа от "миротворческой" миссии в Украине.

Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM .

По словам политика, успех миротворческой миссии в Украине – в интересах Польши.

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"Однако наши действия, которые говорят о том, что мы не отправим туда войска - потому что там должны погибать наши сыновья, - показывают, что мы смотрим на краткосрочную перспективу", - высказался он.

Чапутович отмечает, что официальная Варшава не смотрит на более широкие геополитические условия, которые важны для страны.

"Я думаю, что мы преждевременно заявили о том, что не будем в этом участвовать", - подчеркнул эксминистр.

Напомним, действующий министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не изменит свою позицию по направлению военных в Украину даже после президентских выборов. Варшава не готова к этому.

Дата публикации 20:18, 01.04.25 Количество просмотров 61 Россияне «поджали хвост»! Польша взялась за них не на шутку