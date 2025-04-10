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Бывший польский министр раскритиковал действующее правительство из-за "миротворческой" миссии в Украине
Миротворцы в Украине в интересах Польши, подчеркивает политик.
Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович раскритиковал правительство своей страны за "близорукость" из-за отказа от "миротворческой" миссии в Украине.
Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM .
По словам политика, успех миротворческой миссии в Украине – в интересах Польши.
"Однако наши действия, которые говорят о том, что мы не отправим туда войска - потому что там должны погибать наши сыновья, - показывают, что мы смотрим на краткосрочную перспективу", - высказался он.
Чапутович отмечает, что официальная Варшава не смотрит на более широкие геополитические условия, которые важны для страны.
"Я думаю, что мы преждевременно заявили о том, что не будем в этом участвовать", - подчеркнул эксминистр.
Напомним, действующий министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не изменит свою позицию по направлению военных в Украину даже после президентских выборов. Варшава не готова к этому.