Бывший помощник Билла Гейтса может обогнать его в списке богачей: что о нем известно

Большинство состояния Балмера до сих пор связано с акциями Microsoft.

Бывший помощник Билла Гейтса в Microsoft – Стив Балмер – поднялся на пятую позицию в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом пишет CNN со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Балмера выросло за год на $30 млрд — до $117 млрд. Балмер лишь на $5 млрд отстает от Билла Гейтса, который взял его на работу в Microsoft еще в далеком 1980 году.

Балмер познакомился с Гейтсом, когда оба обучались в Гарвардском университете. Гейтс бросил обучение, чтобы основать Microsoft, Балмер окончил Гарвард в 1977 году со степенью в области прикладной математики и экономики.

Баллмер начал свою карьеру в Microsoft как помощник президента, хотя в то время его роль была скорее бизнес-менеджера.

Он поднялся по служебной лестнице и в конце концов стал президентом, а затем генеральным директором Microsoft, сменив Гейтса. Балмер ушел с поста генерального директора в 2014 году, в том же году купил баскетбольную команду Los Angeles Clippers.

Большинство состояния Балмера до сих пор связано с акциями Microsoft. По оценкам Bloomberg, Балмеру принадлежит около 4% акций компании. Только в 2023 году акции Microsoft выросли в цене примерно на 40%, во многом благодаря оживлению технологического сектора.

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