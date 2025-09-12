Бывший президент Бразилии посадили в тюрьму на 27 лет

Жаир Болсонару / © Associated Press

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в подготовке военного переворота. Ему придется отбыть наказание 27 лет за решеткой.

Об этом сообщает BBC .

Четверо из пяти судей Верховного суда, которым было поручено судить бывшего лидера, сочли его виновным. Один судья проголосовал за его оправдание.

70-летний экспрезидент был осужден за руководство сговором, направленным на сохранение его власти после того, как он проиграл выборы 2022 года своему левому сопернику Луису Инасиу Лули да Силви.

Хотя сговор не получил достаточной поддержки со стороны военных для реализации, он спровоцировал штурм правительственных построек сторонниками Болсонара 8 января 2023 года, установили судьи.

Судья Кармен Лусия заявила, что Болсонару спровоцировал восстание и тысячи его сторонников повредили Верховный суд, президентский дворец и Конгресс.

Она признала его виновным по всем пяти пунктам обвинения:

попытка государственного переворота,

руководство вооруженной преступной организацией,

попытка насильственной отмены демократического верховенства права и еще два обвинения, связанных с повреждением имущества во время штурма зданий в Бразилиа 8 января 2023 года.

Болсонару всегда настаивал на своей невиновности и называл судебный процесс «охотой на ведьм», утверждая, что он был политически мотивированным.

Ожидается, что его адвокаты подадут апелляции.

Напомним, 8 января 2023 года сторонники Болсонара после инаугурации действующего президента Лулы да Силвы совершили нападение на Конгресс, Верховный суд и президентский дворец в Бразилиа. Болсонару настаивает, что не совершил никаких правонарушений, повлекших эти события.

С середины июля этого года бывший президент Бразилии находится под строгими ограничениями , предусматривающими комендантский час, запрет на контакты с дипломатами и ношение электронного браслета. Однако сам экспрезидент не посетил ни одного судебного заседания по делу.