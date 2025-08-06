Бывший президент попал под домашний арест из-за поведения в соцсетях

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару / © Associated Press

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Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Верховный суд страны отправил под домашний арест, поскольку он нарушил наложенные на него ограничения на использование социальных сетей в политических целях.

Об этом сообщает издание Bild.

Суд обвинил экс-президента в том, что он намеренно влиял на политическую ситуацию в стране через социальные сети.

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С помощью своих сторонников, в том числе трех сыновей, представленных в парламенте, он распространял контент, который «подстрекал нападения на суд и требовал иностранного вмешательства».

Болсонару должен отбывать свой домашний арест по месту жительства, ему разрешено только визиты адвокатов и близких родственников. Кроме того, он должен сдать все мобильные телефоны и продолжать носить электронный браслет на ноге.

Все ограничения связаны с текущим процессом против Болсонара, который должен предстать перед правосудием за соучастие в попытке госпереворота после своего поражения на выборах в 2022 году.

8 января 2023 сторонники Болсонару вскоре после вступления в должность нынешнего главы государства Лулы да Силвы штурмовали Конгресс, Верховный суд и президентский дворец в Бразилиа. Болсонару настаивает на том, что он не совершил никаких правонарушений в связи с этими событиями.

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С середины июля этого года бывший президент Бразилии находится под строгими ограничениями, включающими ночной комендантский час, запрет контактов с дипломатами и ношение электронного браслета.

Напомним, бывший президент Колумбии Альваро Урибе приговорен к 12 годам домашнего ареста за подкуп свидетелей и коррупцию.