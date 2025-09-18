Бывший шеф-повар Ватикана открывает ресторан: что в меню

Одно из блюд в меню ресторана Сальво Ло Кастро

Шеф-повар Сальво Ло Кастро был поваром сразу двух Пап: Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. Ее блюда ели известный голливудский атор Том Круз, саудовская королевская семья, диктатор Владимир Путин и покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи. Теперь звездный повар открыл ресторан в Нью-Йорке.

Об этом пишет издание 20minutos.

За свою легендарную карьеру на кухне шеф-повар Сальво Ло Кастро стал звездой во всем мире и в Ватикане, готовя пасту для Пап, мировых лидеров и кинозвезд. Его открывшийся в июле новый ресторан Casasalvo в Сохо дает возможность попробовать то, что он готовил в Ватикане. Это уютное, но элегантное заведение выделяется среди других белыми скатертями, панелями из итальянского ореха, а также лимонными и оливковыми деревьями в интерьере.

Что в меню

Меню вдохновлено средиземноморской кухней, а также Италией, страной его рождения. Оно разделено на несколько разделов.

Лучшее блюдо — фрикадельки, приготовленные по рецепту матери повара. Их очень любили папы Иоанн Павел II и Бенедикт XVI.

Пасты и ризотто готовятся по рецептам разных регионов Италии. В меню есть паккери с гуанчале и фисташками, а также рис карнароли с кремом из пармезана и летним трюфелем.

Среди холодных закусок — карпаччо из говядины с трюфелем и особым салатом.

Среди блюд из морепродуктов — камбала, тушеная в томатном соусе с мятой, и целый лаврак, который возделывают прямо у стола.

Все мясо готовится на угле, а это филе миньон, отбивная из ягненка из Колорадо и фирменное лицо.

В разделе десертов — сезонные фрукты, эклеры и джелато.

«Я прекрасно готовлю все, когда спокоен и расслаблен. Когда я прихожу на кухню, я не пользуюсь телефоном; я просто говорю с рыбой, говядиной, бараниной. Очень важно сосредоточиться на еде», — объясняет он свой подход к работе на кухне Сальво Ло Кастро.

Шеф-повар уверяет, что для него нет разницы, для кого готовить.

«Неважно, готовлю ли я для Папы Римского, президента или обычного человека. Каждый мужчина, для которого я готовлю, — это король, а каждая женщина, для которой я готовлю, — это королева», — отметил итальянец.

Относительно своего пребывания в Ватикане, он отмечает, что «каждый религиозный период католической церкви, например Рождество, очень строго относится к подаваемым блюдам».

Относительно своих знаменитых фрикаделек, он говорит, что готовит их, вдохновленный сицилийским детством, и так любит их, что когда возвращается домой, ест их «ежедневно: на завтрак, обед и ужин».

