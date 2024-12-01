Бывший советник Трампа прогнозирует скорые переговоры с Россией: что ждет Украину

После 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, американская военная и экономическая помощь Украине может значительно сократиться, а переговоры с Россией начнутся быстро.

Такое мнение высказал в своей колонке The Telegraph бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, после разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, у президента США может возникнуть желание покинуть эту "войну Байдена", что в худшем случае может означать капитуляцию перед максималистскими требованиями России.

При этом экс-советник Трампа упрекнул действующего президента Джо Байдена в том, что он "провалил реализации помощи Киеву и не разработал выигрышную стратегию".

"Байден не смог четко объяснить угрозу России ключевым интересам Запада, тем самым раздувая убеждение, что таких интересов нет", — написал Болтон.

Каков может быть результат переговоров

По словам экс-советника Трампа, любое соглашение, которое будет заключено после переговоров с Россией, должно быть исключительно временным, чтобы сохранить будущее Украины открытым. При этом он отметил, что для Кремля ничто не вечно, пока "его империя не будет полностью восстановлена", а Путину нужно время, чтобы восстановить военный потенциал России.

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“Прекращение огня на существующих военных линиях во время переговоров может быть неизбежным. Тем не менее, мы должны настаивать на том, чтобы любое окончательное соглашение прямо указывало, что линии, которые, в конце концов, будут проведены, не имеют никакого политического значения, а лишь отражают существующие военные диспозиции. Позже Россия может пренебречь такими оговорками, но такие претензии должны быть заранее признаны недействительными», – считает Джон Болтон.

Также американский политик считает нецелесообразным создание демилитаризованных зон между украинскими и российскими силами внутри Украины, поскольку это, по его словам, "самый надежный способ сделать линию прекращения огня постоянной границей".

Болтон также считает, что развертывание миротворцев ООН вряд ли будет способствовать окончанию конфликта. Даже если речь идет о миротворцах под эгидой НАТО, а не ООН. При этом он считает, что Украину нельзя ограничивать при вступлении в НАТО или в сотрудничестве с Альянсом — страна в любом случае останется суверенной.

Подытоживая, экс-советник Трампа предположил, что будущее Украины мрачно, и призвал не усугублять ситуацию "беспомощным мирным соглашением".

Напомним, 27 ноября избранный 47-й президент США Дональд Трамп назначил американского генерал-лейтенанта Кита Келлога спецпредставителем по Украине и России.

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